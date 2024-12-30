سكن لكل المصريين 5.. قرارات جديدة تخص الحاجزين

مؤخرًا، اتخذت وزرة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة قرارات خاصة بالمتقدمين لحجز وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 5 لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

مد فترة سداد مقدمات حجز سكن لكل المصريين 5

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة سداد مقدمات جدية الحجز ضمن طرح المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5".

مد فترة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

كما تم تمديد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg) حتى 15 يناير 2025.

وقف بيع كراسات الشروط غدا

أكد الوزير، أن غلق باب شراء كراسات الشروط سيكون غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القرار يهدف إلى:

- إتاحة الفرصة لجميع المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط لاستكمال إجراءات التقديم.

- تسهيل سداد مقدم جدية الحجز ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

إحصائيات المبادرة

- تم بيع نحو 755 ألف كراسة شروط حتى الآن.

- سداد مقدمات جدية الحجز من قبل 547 ألف مواطن.

- تسجيل 411 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

منصة "حل مشكلات التقديم"

أكدت مي عبد الحميد، أن منصة تقديم طلبات حل المشكلات لا تُعد بديلًا عن الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، بل تهدف إلى:

- مساعدة المواطنين الذين يواجهون مشكلات في رفع المستندات.

- استقبال نحو 14،942 شكوى منذ إطلاقها، مع حل 11،261 شكوى حتى الآن.

كيفية استخدام المنصة

- الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص.

- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

- اختيار طبيعة المشكلة.

- يتم التعامل مع الشكاوى وحلها خلال مدة زمنية محددة.