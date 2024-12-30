تعليق كولر على تعادل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه السليي مساء اليوم أمام إنبي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"كنا الفريق الأفضل على أرض الملعب واحتسبت ركلة جزاء لإنبي والذي كان سيفوز بها".

وأضاف:"لم نلعب بالشكل المتفق عليه مع اللاعبين وكان لا بد من خلق فرص رغم أننا نلعب أمام فريق كان يلعب 10 لاعبين أمام مرماه".

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وتابع:"للأهلي لم يكن حظه سيئ اليوم أمام إنبي".

وأشار:"من غير المنطقي أن أقوم بتبديل لاعب لإنه حصل على إنذار لذلك عدم تبديل كوكا أمر لا يوجد عليه علامة استفهام".

وأوضح:"عدم مشاركة أشرف داري أمر عادي ولا يوجد لاعب أساسي في الفريق".

وأكمل:"لدينا 3 مدافعين مميزين لذلك قررت عدم مشاركة أشرف داري".

الأهلي أمام إنبي أشرف داري الدوري المصري السويسري مارسيل كولر
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