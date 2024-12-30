مواجهات قوية للمطرية والقومي وقها بالقسم الثالث

تستأنف الثلاثاء مباريات الأسبوع السادس للمجموعة السادسة بالقسم الثالث والتي تم تأجيلها بسبب اشتراك فرق المجموعة بكأس مصر.

حيث يستضيف المرج صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة فريق المطرية صاحب المركز التاسع برصيد 12 نقطة، فى مواجهة قوية بين الفريقين من أجل الاستمرار في المنافسة نحو الصعود إلى الدورى الممتاز (ب).

بينما يخرج بطا صاحب المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة لملاقاة رع صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

و يستضيف القومى صاحب المركز الأخير دون نقاط فريق بهتيم صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

و يخرج القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة لملاقاة سبورتنج كاسل صاحب المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

و يخوض فريق قها على ملعبه صاحب المركز العاشر برصيد 12 نقطة مباراة قوية عندما يستضيف هليوبوليس صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

و يلاقي مدينة نصر صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة فريق النصر للتصدير صاحب المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

و يخرج ليفيلز صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة لملاقاة فريق قليوب صاحب الوصافة برصيد 23 نقطة، فى مواجهة قوية بين الفريقين لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يبحث الفريقين عن خطف الثلاث نقاط ومواصلة رحلة الصعود.

تختتم الجولة بلقاء اسكو صاحب المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة فريق الطيران صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة.

بينما يحصل فريق طوخ على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 26 نقطة

2- قليوب 23 نقطة

3- هليوبوليس 19 نقطة

4- ليفيلز 18 نقطة

5- مدينة نصر 15 نقطة

6- المرج 14 نقطة

7- الطيران 13 نقطة

8- رع 12 نقطة

9- المطرية 12 نقطة

10- قها 12 نقطة

11- اسكو 11 نقطة

12- بطا 11 نقطة

13- طوخ 10 نقاط

14- النصر للتصدير 8 نقاط

15- بهتيم 8 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي دون نقاط