وزير البترول يبحث مع محافظ الوادى الجديد تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بالمحافظة

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، حيث بحث الوزير مع محافظ الوادى الجديد سبل التعاون والتكامل لتحقيق الإستغلال الأمثل للثروات والخامات التعدينية والفوسفات بالمحافظة وتعظيم القيمة المضافة منها في اطار استراتيجية الوزارة الرامية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

و أوضح المهندس كريم بدوى خلال اللقاء ان الوزارة تكثف جهودها على كافة الإتجاهات لتطوير قطاع التعدين وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوى من خلال العمل التكاملى على تهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار ، مشيرًا إلى العمل على تطوير أساليب التعاقدات مع المستثمرين ونماذج استغلال المعادن حيث تم بالفعل اتخاذ خطوات ناجحة في مجال نماذج استغلال معدن الذهب مع كبرى الشركات العالمية، وأن العمل يتقدم بشكل كبير بشأن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية الجار مناقشته برلمانيًا.

كما أشار الوزير إلى الجهود التكاملية الجارية لزيادة القيمة المضافة من خام الفوسفات في اطار المجموعة الوزارية التنمية الصناعية والعمل حاليًا على آلية مهمة بشأن الاستغلال الأمثل لخام الفوسفات في عمليات تصنيعية وعدم تصديرها خامًا بأى شكل انما كمنتج صناعى عالى القيمة، علاوة على العمل على آلية لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من الفوسفات الخام خاصة أن مصر تحتل مرتبة متقدمة عالميًا كتاسع دولة على مستوى العالم في الاحتياطي من الفوسفات.

و من جانبه أوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن المحافظة زاخرة بالثروات التعدينية مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من مشروع فوسفات ابوطرطور في محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر المشغلة للمشروع.

و أضاف محافظ الوادى الجديد أن هناك العديد من الجهود والدراسات التي كشفت عن الفرص والإحتمالات بشأن توافر خامات أكاسيد الحديد والعناصر الأرضية النادرة في نطاق المحافظة بما يتطلب اتخاذ خطوات للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة لبحث ودراسة سبل استغلالها ، وأهمية العمل على تشجيع الإستثمارات التعدينية بالمحافظة ودعم الاستفادة من فوسفات الوادى الجديد والخامات التعدينية في توفير قيمة مضافة للإقتصاد وإقامة صناعات تكميلية على الخامات في اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية بالوادى الجديد وتعظيم القيمة المضافة.

و أكد المهندس كريم بدوى أنه سيقوم بزيارة إلى محافظة الوادى الجديد خلال الفترة المقبلة يرافقه القيادات المسئولة بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية للعمل بوتيرة سريعة على التعاون مع المحافظة وسبل استغلال ثرواتها التعدينية ودفع العمل إلى الأمام في هذا الصدد .

كما تطرق اللقاء إلى مشروع توصيل الغاز الطبيعى بمحافظة الوادى الجديد التي تعد اول محافظة يقوم قطاع البترول بتوصيل الغاز اليها بنظام الغاز المضغوط المنقول والخط الافتراضى بالتعاون مع شركة طاقة عربية، ونوه محافظ الوادى الجديد إلى أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح محطة ضخمة في اطار التوسع في مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وهي المحطة الدائمة لتخفيض ضغط الغاز.