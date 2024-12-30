عاجل- في بيان رسمي.. ميكالي يعلن رحيله عن تدريب منتخب مصر الأولمبي

أعلن المدير الفني البرازيلي روجيريو ميكالي، المدرب السابق للمنتخب الأولمبي المصري، اليوم عن انتهاء مسيرته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعد إخطار رسمي بقرار إنهاء عقد العمل الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي.

بيان روجيريو ميكالي

وأشار ميكالي في بيانه إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم تواصل معه قبل أسبوعين لمناقشة تخفيض قيمة عقده بسبب الصعوبات المالية. وأوضح أنه قبل تقليص العقد بشكل كبير لعام 2025، لكنه فوجئ بمطالبة الاتحاد بتخفيض أكبر مما جعله غير قادر على الاستمرار في منصبه.

وأكد ميكالي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال فترة عمله التي امتدت لعامين ونصف، حيث نجح في قيادة المنتخب الأولمبي للتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد 2024، وترك المنتخب الوطني للشباب في وضع جيد للتأهل لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة والألعاب الأولمبية المقبلة.

كما عبّر ميكالي عن شكره العميق للاتحاد المصري لكرة القدم، اللاعبين، والجماهير المصرية التي كانت مصدر إلهام ودعم كبير له خلال مشواره. وأكد أن هذه ليست النهاية بالنسبة له في مصر، بل يأمل أن تكون فرصة للعودة في المستقبل القريب.

وختم ميكالي بيانه قائلًا:

"أتمنى لكم جميعًا عامًا مباركًا وناجحًا، وشكرًا لكل من ساهم في هذه الرحلة."