محافظة الجيزة توفر فرص عمل لسائقين النقل الثقيل.. تعرف على الشروط

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محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجة الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تشغيل عدد 20 سائق نقل ثقيل بنظام السركى اليومى.

وأضافت محافظة الجيزة، أن الطلبات تقدم شخصيًا باليد بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، بالإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة التعيينات - بدأ من 1/1/2025 ولمدة 15يوم.

وأشارت محافظة الجيزة، أنه يجب أن رفق بالطلبات المستندات الآتية:

-صورة من المؤهل الدراسي أو محو الأمية.

-صورة شهادة الميلاد.

-صورة شهادة التجنيد.

-صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

-صورة من رخصة القيادة المهنية درجة اولى سارية.

اختتمت محافظة الجيزة، أنه من يقع علية الاختيار مطالب بتقديم أصل جميع مسوغات التعيين التى ستطلب منه حينها، ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.

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