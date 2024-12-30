العثور على جثة شاب عليها آثار تعذيب بزراعات البنجر بقرية الدير ببني سويف

محافظات
جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر بزراعات البنجر بقرية الدير التابعة لمركز إهناسيا. 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيز بورود بلاغًا بالعثور على جثة شخص يدعى "أحمد ع.ج"، عامل، يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعمل عاملًا، وعليها آثار تعذيب واضحة، مما يرجح وجود شبهة جنائية وراء الحادث. 

 

وانتقلت قوة من مركز شرطة إهناسيا، إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ، برفقة فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية، وتم فرض كردون أمني حول المكان لإجراء المعاينات الأولية وجمع الأدلة، بينما تولت سيارات الإسعاف نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة. 

 

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أنهم لاحظوا وجود الجثة ملقاة في الزراعات، مساء اليوم، وقاموا على الفور بإبلاغ الشرطة، وذكر مصدر أمني أن المعاينة الأولية أظهرت إصابات متعددة على جسد الضحية، مما يشير إلى تعرضه للتعذيب قبل وفاته. 

 

وبدأت الأجهزة الأمنية في الاستماع إلى أقوال شهود العيان وجمع المعلومات عن تحركات الضحية في الفترة الأخيرة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث لمحاولة تحديد هوية الجناة أو أي خيوط قد تقود إلى فك لغز الواقعة. 

 

وأمرت النيابة العامة بسرعة استكمال التحريات وإعداد تقرير الطب الشرعي لمعرفة السبب الدقيق للوفاة وتوقيتها، كما وجهت بضرورة القبض على مرتكبي الواقعة في أسرع وقت، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

 

اقرأ أيضًا:

رئيس جامعة بني سويف يشيد بمبادرة كلية التكنولوجيا والتعليم لتجميل وتزيينها

فوز 3 اشقاء من بني سويف بالمركزين الثاني والثالث عالميًا بمسابقة الـ “يوسى ماث”

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة ويفتح حوارًا مع طالبات سمسطا الإعدادية

إصابة طالبة بكلية الطب اثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزل أسرتها ببني سويف

قافلة طبية تقدم 3700 خدمة مجانية لأهالي قرية البرقي ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة اهناسيا.. ويوجه بتيسير اجراءات تراخيص البناء

محافظ بني سويف يتفقد المعرض المحلي لمشروعات الطلاب المبتكرين (صور)

شخص ينهي حياة أرملة شقيقه وينتحر بإلقاء نفسه أمام قطار ببني سويف

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بنى سويف اليوم

مواد متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يشيد بمبادرة كلية التكنولوجيا والتعليم لتجميل وتزيينها

فوز 3 اشقاء من بني سويف بالمركزين الثاني والثالث عالميًا بمسابقة الـ “يوسى ماث”

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة ويفتح حوارًا مع طالبات سمسطا الإعدادية

إصابة طالبة بكلية الطب اثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزل أسرتها ببني سويف

قافلة طبية تقدم 3700 خدمة مجانية لأهالي قرية البرقي ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة اهناسيا.. ويوجه بتيسير اجراءات تراخيص البناء
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

نجم الزمالك يتلقى عرضين من الإمارات وليبيا

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي