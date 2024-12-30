إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.