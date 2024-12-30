مؤشر سوق العمل ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا في ألمانيا

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بوابة الفجر

كشف معهد نورنبرج لأبحاث سوق العمل والمهن في ألمانيا عن انخفاض سوق العمل في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا

وأعلن المعهد أنه يتابع تطورات سوق العمل في البلاد بقلق، وذلك مع انخفاض مؤشر سوق العمل الخاص بالمعهد في ديسمبر الجاري للمرة الرابعة على التوالي ليصل إلى 99.2 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا.

وقال الباحث في المعهد إنتسو فيبر: "تتوقع وكالات التوظيف أن تواصل معدلات البطالة ارتفاعها مع بداية العام الجديد."

يذكر أن المؤشر يهدف إلى التنبؤ بتطور التوظيف وأرقام البطالة المعدلة موسميا للأشهر الثلاثة المقبلة. وانخفض العنصر الخاص بتوقعات البطالة بمقدار 0.2 نقطة إضافية ليصل إلى 97.6 نقطة مما يضعه بوضوح في النطاق المتشائم، الأمر الذي يشير إلى أن الآفاق تزداد سوءا.

كما انخفض العنصر الخاص بالتوظيف بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 100.8 نقطة. وأوضح فيبر أن "سوق العمل منقسم حيث تسجل قطاعات الصناعة والبناء والعمل المؤقت تراجعا في الوظائف، فيما تحقق قطاعات الصحة والتعليم والنقل زيادة في الوظائف". وأضاف: "التراجع في التوظيف يحدث في الشركات الصغيرة وليس في الكبيرة."

وفي نوفمبر تم تسجيل 2.77 مليون شخص كعاطلين عن العمل وفقا لوكالة العمل الفيدرالية بزيادة قدرها 168 ألفا مقارنة بالعام السابق. وقالت رئيسة الوكالة أندريا ناليس إن "التطور يسير منذ خريف 2023 في الاتجاه الخاطئ

التراجع الشركات الصغيرة الصحة والتعليم بداية العام الجديد

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