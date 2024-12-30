محافظ سوهاج يفتتح ميدان العروبة بعد التطوير والتجديد

قام اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بافتتاح ميدان العروبة بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعددا من أهالي وسكان المنطقة.

وقد شملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها في الميدان العديد من التحسينات والتجديدات بهدف تحسين المظهر العام وتوفير بيئة حضارية لائقة للمواطنين، حيث تم إنشاء جدارية فنية جديدة، بالإضافة إلى أعمال الدهانات والإنارة، كما تم رفع كفاءة الميدان من خلال صيانة الأرصفة، وأعمدة الإنارة، ورصف شارع المخبز الآلي، مما يسهم في تعزيز المظهر العام بالمنطقة.

وخلال افتتاح الميدان، أكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي في إطار سعي المحافظة المستمر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير الميادين والشوارع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة في سوهاج، كما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكشف خطة المحافظة لامتداد تلك الأعمال إلى جميع مراكز المحافظة.

وطالب المحافظ بضرورة الحفاظ على المرافق العامة والاهتمام بها، مثمنًا تعاون جميع الجهات المعنية في تنفيذ المشروع، مؤكدًا على أهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تجميل.

تضمنت جولة المحافظ أيضا تفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، للوقوف على الوضع العام، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد شارع الجرجاوية، وشارع القطب، وشارع المحطة، والكورنيش الغربي، ومحيط المدينة الطبية، ووجه برفع الإشغالات، وتراكمات القمامة، وتحسين مستويات النظافة والتجميل، وتعزيز الإضاءة بالحارة الشرقية للكورنيش الغربي بما لا يخالف ضوابط الترشيد، مع زيادة أعداد سلات القمامة بامتداد الكورنيش.

وقد تابع سراج أعمال رصف شارع خلف المدينة الطبية، موجها بتسريع وتيرة العمل والانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، والتقى خلال الجولة عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجها الجهات المعنية بتنفيذها فورا.

ومراعاة للبعد الاجتماعي، وجه المحافظ رئيس حي غرب بسرعة تجهيز مكان مناسب للباعة الجائلين بمحيط المدينة الطبية، ونقلهم إليه، واستبدال عرباتهم القديمة بعربات ذات مظهر حضاري تتناسب مع ما تم من تطوير للمنطقة بالكامل، مع مراعاة الهوية البصرية للمحافظة.