تشكيل تشيلسي الرسمي أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق إبسويتش تاون، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت مصر، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جورجنسين.

خط الدفاع: ديساسي، توسين أدرابويو، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: جواو فيليكس، مادويكي، نوكوكو.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون عبر قناة beIN Sports 2.

إبسويتش تاون القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز تشكيل تشيلسي الرسمي
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