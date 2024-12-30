محافظة القليوبية تعلن الانتهاء من ردم الانهيار الأرضي بقرية العلوة (صور)

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم، الانتهاء بنجاح من عملية ردم الانهيار الأرضي الذي حدث أمس بقرية العلوة التابعة لقرية سنديون بمركز ومدينة قليوب.

وأوضح بيان صادر عن محافظة القليوبية، اليوم، أم المهندس أيمن عطية، محافظ الأقليم قد تابع عن كثب كافة مراحل العمل، حرصًا منه على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأكد المحافظ أن فرق العمل المتخصصة قد نجحت في ردم الانهيار الأرضي بشكل كامل وآمن لضمان استقرار التربة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما جرى تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم سلامة المنشآت المجاورة لموقع الهبوط، والتأكد من خلوها من أي أضرار قد تهدد حياة المواطنين.

وجرى توفير وحدات سكنية بديلة لهم في مكان آمن، وذلك لحين الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتأكد من سلامة منازلهم الأصلية.

وأشاد محافظ القليوبية بجهود كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، والتي عملت على مدار الساعة للتعامل مع هذا الحدث، مؤكدًا أن سلامة المواطنين هي على رأس أولويات المحافظة.

ردم الانهيار الأرضي

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