عاجل.. تشكيل نيوكاسل الرسمي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نيوكاسل الرسمي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بيرن، لويس هول.

خط الوسط: ليساندرو تونالي، جولينتون، برونو جيماريش.

خط الهجوم: أليكسندر إيساك، جاكوب ميرفي، أنتوني جوردون.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.