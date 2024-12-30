عاجل.. تشكيل نيوكاسل الرسمي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

txt

عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

txt

هورزلير يُعلن تشكيل برايتون لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تشكيل نيوكاسل الرسمي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بيرن، لويس هول.

خط الوسط: ليساندرو تونالي، جولينتون، برونو جيماريش.

خط الهجوم: أليكسندر إيساك، جاكوب ميرفي، أنتوني جوردون.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

الدوري الانجليزي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل أولد ترافورد برونو جيماريش ساندرو تونالي مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل نادي نيوكاسل يونايتد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

نجم الزمالك يتلقى عرضين من الإمارات وليبيا

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي