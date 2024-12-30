عاجل - بعد جراحة البروستاتا.. نقل نتنياهو إلى جناح محصن تحت الارض

إصابة نتنياهو بمرض سرطان البروستاتا

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بعد جراحة البروستاتا.. نقل نتنياهو إلى جناح محصن تحت الارض.

كشفت وسائل إعلام عبرية عن أنه تم نقل رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 إلى جناح محصن تحت الأرض بعد استعادته لوعيه عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا بعد إصابته بمرض السرطان حسبما كشفت دوله الاحتلال.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان رسمي أن الجراحة تمت بنجاح دون أيه مضاعفات، وأنه استفاق وهو في حالة جيدة ووعي تام.

وذكر البيان أيضًا أن نتنياهو سيقضي عدة أيام تحت المراقبة في جناح التعافي المحصن تحت الأرض.

ماذا حدث لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكانت البداية عندما أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة نتنياهو بمرض خطير وهو سرطان البروستاتا، وأوضحت أن نتنياهو يواجه المرض من الدرجة الثالثة.

وأكدت بعدها أن نتنياهو خضع لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، حيث أنه تم إلغاء مناقشات الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوع الحالي.

كما أوضحت إلى أنه من المحتمل ألا يسافر نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل تنصيب ترامب في الولاية الثانية له في البيت الأبيض.

وأشارت هذه الوسائل خلال الساعات القليلة الماضية أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني يعاني من تضخم الغدة بعد إصابته بالتهابات في المسالك البولية.

تسبب الأمر في احتباس البول والحاجة إلى قسطرة بولية، حيث يمشي نتنياهو منذ أشهر بقسطرة مربوطة برجليه.

ويعاني من رائحه كريهة وسلس البول، ومن تكوين سائل بول لا يتم تصريفه بسبب ضغط البروستاتا، ويزيد من الإصابة بالحرقان وارتفاع الحرارة والحمى والتهبات الكلى.