أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم لـ 10 وظائف متاحة في "مركز اتش كي" (HK CLINIC) بدولة الكويت، برواتب مجزية وامتيازات كبيرة.

وظائف للأطباء المصريين برواتب تصل لـ 3500 دولار

جاءت وظائف الأطباء المصريين في الكويت في عدد من التخصصات الطبية المطلوبة، حسب وزارة العمل، والتي تشمل:

- 5 أطباء تجميل وفيلر (Dermatology and Cosmetology).

- 3 أطباء عام.

- 2 أطباء أسنان.

موعد وطريقة التقديم

يمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عبر رقم الواتساب: 01128467948، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، وحتى يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025.

تفاصيل الوظائف

أكد الوزير أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي الخارجية، حيث وفّر مكتب التمثيل العمالي بالكويت هذه الفرص برئاسة الملحق العمالي أشرف علم الدين.

الشروط المطلوبة

وفقًا لما أوضحته هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، يجب أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

- العمر: لا يقل عن 35 عامًا (للجنسين).

- الاختبارات: اجتياز اختبار Biometrics واختبارات وزارة الصحة الكويتية.

- الخبرة: خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص المطلوب.

- الاعتمادات: توثيق الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة دولة الكويت.

المزايا

- الرواتب تتراوح بين 400-3500 دولار شهريًا.

- يشمل الراتب السكن وتذكرة سفر سنوية.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه الفرص تأتي استجابةً لتوجيهات الوزارة بتوسيع فرص العمل للشباب المصريين في الخارج، وتعزيز التعاون مع مكاتب التمثيل العمالي.