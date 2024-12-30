كيان تعليمي وهمي.. قرار قضائي ضد "مستريح" جديد في مدينة نصر

حوادث
محكمة
محكمة


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس المدير المسئول عن كيان  تعليمي "دون ترخيص"؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات دون بيانات، وأغلفة دعائية باسم الكيان، ودفاتر إيصال تحصيل نقدية، وكتب تعليمية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر ادارة كيان تعليمى الاحتيال على المواطنين الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة التحقيق التحقيقات النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

نجم الزمالك يتلقى عرضين من الإمارات وليبيا

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي