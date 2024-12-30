ارتكب 8 وقائع.. استمرار حبس المتهم بسرقة السيارات في مدينة نصر

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل، تخصص في السرقة من داخل السيارات بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل – له معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل أجهزة إلكترونية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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