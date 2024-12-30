عنصر إجرامي تخصص بارتكاب جرائم السرقات بمدينة نصر.. وقرار المحكمة ضده

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قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عنصر إجرامي، تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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