

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية وملابس من شقة بالزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت اجهزة الامن من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية والملابس من داخل شقة سكنية كانت تعمل بها.

وبحوزتها تم ضبط جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها، مبلغ مالي من متحصلات بيع بعض المشغولات الذهبية، وكمية من الملابس. وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط باقي المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة