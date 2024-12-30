خروج 4 مصابين من حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

علن مصدر طبي من مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، عن خروج 4 مصابين من حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

وأضاف المصدر ان هناك 4 حالات حالتهم خطر وتم دخولهم إلى غرفة العمليات بينما المصاب التاسع حالتة مستقرة ويتلقي العلاج داخل المستشفي مشيرا ان الأطقم الطبية تعاملت على الفور مع الحادث وقدمت لهم الإسعافات اللازمة.

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص قبل أن يرتفع العدد إلى 9 مصابين، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.