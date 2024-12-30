الأرصاد الجوية تكشف عن طقس غدا الثلاثاء في الغربية

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الطقس في الغربية
الطقس في الغربية

 


كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في محافظة الغربية، حيث تشهد المحافظة أجواء شتوية غير مستقرة نتيجة تقلب حالة الطقس غدا.

و تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار موجة الصقيع نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة مع احتمالية تساقط أمطار متفرقة على معظم أنحاء المحافظة.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء فى محافظة الغربية أجواء غائمة جزئيًا خلال ساعات النهار، فيما تميل البرودة الشديدة ليلًا، تبدأ الأجواء في الصباح بدرجات حرارة منخفضة نسبيًا.

ومع تقدم ساعات النهار، تتزايد فرص تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، خاصة في مدن مثل طنطا والمحلة الكبرى، نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة، والتي قد تكون محملة ببعض الأتربة في بعض المناطق المفتوحة.

الأرصاد الجوية الغربية حالة الطقس سقوط أمطار

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