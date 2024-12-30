البنتاغون: حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تجاوز الـ 66 مليار دولار

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بوابة الفجر


أعلنت البنتاغون أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أثناء ولاية الرئيس جو بايدن بلغت أكثر من 66 مليار دولار.

وأشار البنتاغون في بيان له، يوم الاثنين، إلى أن 65.4 مليار دولار من تلك المساعدات تم تقديمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير عام 2022.


ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، بما فيها 1.22 مليار دولار في إطار المبادرة للمساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI).

وأوضح بايدن أن تلك المساعدات تضم مئات الآلاف من القذائف المدفعية وآلاف الصواريخ ومئات القطع من المعدات العسكرية

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