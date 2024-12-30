محافظ القليوبية يفتتح معرض الكتاب الأول بقصر ثقافه القناطر الخيرية

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قصر ثقافة القناطر
قصر ثقافة القناطر

شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء الاثنين، احتفالًا ثقافيًا تضمن افتتاح معرض الكتاب وأمسية شعرية.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عبدالحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، وسط حضور كبير من المثقفين والأدباء والفنانين وأهالي المدينة.

وخلال تفقد للمحافظ المعرض وجه بالتنسيق مع جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم بإنشاء قوافل طلابيه وذلك لتفقد المعرض وذلك بالتنسيق مع ثقافة القليوبية.

واختم المحافظ بحضور أمسية شعرية بقصر ثقافه القناطر الخيريه والذي ينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية، برئاسة الفنان ياسر فريد، حيث شهد أمسيات شعرية بحضور لفيف من الشعراء والأدباء، يديرها الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، بالإضافة إلى الشاعران جواد البابلي وفتحي نور الدين.

يستمر المعرض حتى 7 يناير المقبل، وتقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 250 عنوانًا لما أصدرته خلال العام الحالي بجميع سلاسل النشر نحو 10 آلاف كتابا، بأسعار مخفضة


 

قصر ثقافة القناطر

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افتتاح معرض الكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة القناطر الخيرية المهندس أيمن عطية رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظ القليوبية يفتتح معرض معرض الكتاب

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