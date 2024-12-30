تكريم نقابة الصحفيين بالإسكندرية لوكيل وزارة التموين ومعاونه للإعلام والاتصال السياسي

محافظات
بوابة الفجر

عقدت نقابة الصحفيين بالإسكندرية لقاء موسعًا بمقرها، بحضور المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي. 

وجاء اللقاء تقديرًا للجهود التي بذله المهندس السيد حرز الله في استقرار القطاع التمويني بالإسكندرية، وكذلك دور المهندس محمود القلش في تعزيز دور الإعلام في إبراز أنشطة المديرية.

وافتتحت اللقاء الدكتورة هدى الساعاتي، وكيلة النقابة، حيث رحبت بالضيوف الكرام وشكرتهم على تلبية الدعوة ثم ألقى  رزق الطرابيشى، نقيب الصحفيين، كلمة ترحيب، مؤكدًا على أهمية التعاون بين النقابة ومديرية التموين لخدمة الصحافة والمواطنين على حد سواء.

واستعرض  "حرز الله"، وكيل وزارة التموين، إنجازات المديرية التي حققتها منذ توليه المهمة، متحدثًا عن التحديات التي واجهتها المديرية وكيفية معالجتها. كما قدم شرحًا مفصلًا عن "سوق اليوم الواحد"، الذي أطلقته المحافظة كإحدى المبادرات الرائدة، بالإضافة إلى مجهودات المديرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" التي شملت قوافل تموينية متكاملة الخدمات لجميع أحياء المحافظة.

 وقدم المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة، شكره لنقابة الصحفيين على الدعوة الكريمة، مستعرضًا مجهودات مركز الإعلام والاتصال السياسي بالمديرية في التواصل مع الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لنقل رسالة المديرية والمشاركة في مواجهة الشائعات.

واختتم اللقاء، بفتح باب المناقشة العامة، حيث طرح الصحفيون عددًا من الأسئلة التي أجاب عليها  "حرز الله"،  وقام مجلس إدارة نقابة الصحفيين بتقديم درعي التكريم للسيد المهندس السيد حرز الله وللمهندس محمود القلش، تقديرًا لجهودهما المتميزة في تحسين الخدمات التموينية وتواصل المديرية مع المواطنين.

 

المبادرة الرئاسية بداية الصحفيون الصحافة الاتصال السياسي نقابة الصحفيين بالإسكندرية وزارة التموين وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

على قدم وساق لمواجهة تداعيات الطقس السيئ..استجابة سريعة لكسح وشفط لتجمعات مياه الأمطار في الإسكندرية

الإسكندرية تحت الأمطار... رفع حالة الإستعداد ل "القصوى" لمواجهة تداعيات نوة الميلاد

الإسكندرية تستعد لموجة طقس سيء وأمطار رعدية غزيرة غدًا

عاجل.. محافظة الإسكندرية تعلن تعطيل الدراسة غدًا

نوة عيد الميلاد تضرب الإسكندرية... أمطار متوسطة وأجواء غير مستقرة

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير دولة أرمينيا لتعزيز التعاون الثقافي والاستثماري

اجتماع تنسيقي بين شركة صرف الإسكندرية والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف

الصرف الصحي بالإسكندرية: استعدادات مكثفة للتعامل مع أمطار غدًا الأحد

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

تشعر بشلل أثناء النوم؟ تعرف على أسباب حدوث الجاثوم وطرق علاجه