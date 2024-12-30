تكريم نقابة الصحفيين بالإسكندرية لوكيل وزارة التموين ومعاونه للإعلام والاتصال السياسي

عقدت نقابة الصحفيين بالإسكندرية لقاء موسعًا بمقرها، بحضور المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي.

وجاء اللقاء تقديرًا للجهود التي بذله المهندس السيد حرز الله في استقرار القطاع التمويني بالإسكندرية، وكذلك دور المهندس محمود القلش في تعزيز دور الإعلام في إبراز أنشطة المديرية.

وافتتحت اللقاء الدكتورة هدى الساعاتي، وكيلة النقابة، حيث رحبت بالضيوف الكرام وشكرتهم على تلبية الدعوة ثم ألقى رزق الطرابيشى، نقيب الصحفيين، كلمة ترحيب، مؤكدًا على أهمية التعاون بين النقابة ومديرية التموين لخدمة الصحافة والمواطنين على حد سواء.

واستعرض "حرز الله"، وكيل وزارة التموين، إنجازات المديرية التي حققتها منذ توليه المهمة، متحدثًا عن التحديات التي واجهتها المديرية وكيفية معالجتها. كما قدم شرحًا مفصلًا عن "سوق اليوم الواحد"، الذي أطلقته المحافظة كإحدى المبادرات الرائدة، بالإضافة إلى مجهودات المديرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" التي شملت قوافل تموينية متكاملة الخدمات لجميع أحياء المحافظة.

وقدم المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة، شكره لنقابة الصحفيين على الدعوة الكريمة، مستعرضًا مجهودات مركز الإعلام والاتصال السياسي بالمديرية في التواصل مع الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لنقل رسالة المديرية والمشاركة في مواجهة الشائعات.

واختتم اللقاء، بفتح باب المناقشة العامة، حيث طرح الصحفيون عددًا من الأسئلة التي أجاب عليها "حرز الله"، وقام مجلس إدارة نقابة الصحفيين بتقديم درعي التكريم للسيد المهندس السيد حرز الله وللمهندس محمود القلش، تقديرًا لجهودهما المتميزة في تحسين الخدمات التموينية وتواصل المديرية مع المواطنين.