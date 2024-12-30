أوقاف الفيوم.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي

شهدت محافظة الفيوم انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بجميع إدارات المحافظة، وذلك تحت عنوان: "الوحدة الوطنية وأهميتها في بناء الأوطان".

أقيمت الفعاليات مساء اليوم الإثنين، عقب صلاة العشاء، في 17 مسجدًا على مستوى المحافظة، برعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبحضور عدد من القيادات الدينية البارزة، بينهم فضيلة الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية الأوقاف، وفضيلة الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة، إلى جانب نخبة من الأئمة المتميزين وجموع من المصلين ورواد المساجد.

خلال اللقاءات التي عُقدت، أكد العلماء المشاركون على أهمية الوحدة الوطنية ودورها المحوري في بناء الأوطان واستقرارها، وأوضحوا أن الإسلام هو دين السلام، وأن السلام يجب أن يتحول إلى سلوك يومي في حياة الأفراد، وليس مجرد أقوال، وأشاروا إلى أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) جاء برسالة السلام والرحمة لإنقاذ البشرية، حيث يقول الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

كما شدد العلماء على ضرورة العمل الجماعي من أجل خدمة الوطن، مؤكدين أن فقه الأولويات يستدعي من أبناء الوطن المخلصين أن يوحدوا صفوفهم لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية. وأوضحوا أن الإسلام يدعو الجميع إلى العمل والاجتهاد في مختلف المجالات، مستشهدين بقول الله تعالى: "هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".

تطرقت الفعاليات أيضًا إلى أهمية التعايش السلمي ونشر الألفة بين أبناء المجتمع على اختلاف عقائدهم. وأوضح العلماء أن الإسلام يحث على معاملة الآخرين بالحسنى، مستشهدين بقول الله تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا"، وقوله سبحانه: "لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ أن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".

وأبرز العلماء مواقف النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) التي جسدت سماحة الإسلام، مثل تعامله الإنساني مع غير المسلمين، وقبوله هداياهم، وزيارته لمرضاهم، وهي نماذج تدعو إلى تعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على وحدة الصف.

حظيت فعاليات اليوم الثاني بتفاعل كبير من الحضور، الذين عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرات التي تسهم في توعية المجتمع بأهمية الوحدة الوطنية، وتجدد التزام الأفراد تجاه الوطن، كل في موقعه، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع.