نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم حملة الماجستير والدكتوراه لعام 2023/2024

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بوابة الفجر

 

 

في احتفالية مميزة، كرمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، المهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2023/2024.

 وجاء التكريم تأكيدًا على حرص النقابة على دعم التميز الأكاديمي والبحث العلمي بين أعضائها، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة من الأكاديميين والمهنيين.

ونُظم الحفل برعاية اللجنة الاجتماعية والثقافية بالنقابة، برئاسة المهندس كريم عزت، وشهد حضور كل من الدكتور عصام وهبة، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، الدكتور أكرم سليمان، عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور نيفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد زيات، رئيس شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة.

وتحدث الدكتور محمد هشام سعودي على أهمية العلم والمعرفة في تطوير المهنة والوطن، قائلًا: "نحن في نقابة المهندسين بالإسكندرية نؤمن بأن التميز الأكاديمي هو مفتاح النجاح، وتكريمنا اليوم يعبر عن تقديرنا لكل من اجتهد وسعى لتطوير نفسه ومهنته".

وأضاف الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، معبرًا عن فخره بهذا الحدث، بقوله: "نشعر بالفخر بكل مهندس يرفع اسم النقابة بإنجازاته الأكاديمية، نحن دائمًا بجانب أعضائنا لدعمهم في مسيرتهم العلمية والمهنية".

وأكد المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة المنظمة، على أهمية هذا الحدث، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو جزء من جهود النقابة لتعزيز قيم النجاح والتفوق، ودعم أعضائها في مختلف المراحل المهنية.

واختُتم الحفل بتوزيع دروع تذكارية على المهندسين المكرمين، الذين عبروا عن امتنانهم للنقابة على هذا التقدير، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمه النقابة يمثل حافزًا كبيرًا لهم لتحقيق المزيد من النجاحات.

 

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