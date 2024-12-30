وزير الطاقة الإسرائيلي يبعث رسالة إلى زعيم الحوثيين



هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين باغتيال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، محذرا إياه من مصيري رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" يحيى السنوار وأمين عام حزب الله حسن نصرالله.

وقال كوهين لإذاعة "94 إف إم" العبرية: "أبعث برسالة إلى زعيم الحوثيين إذا استمر في أفعاله فسينتهي به الأمر تماما كما انتهى بزعيم حركة حماس يحيى السنوار والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".

وأضاف كوهين: "عملنا وفق نظام واستراتيجية معينة في غزة ولبنان، والآن من بين أمور أخرى، يتجه التركيز إلى اليمن وإيران نفسها، وينبغي القول إنه ما لم يجرِ إلحاق الأذى بإيران فإن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سيستمر".

واغتالت إسرائيل السنوار في 16 أكتوبر 2024، فيما اغتالت نصر الله في بيروت في 27 سبتمبر الماضي خلال حرب واسعة مدمرة شنتها على لبنان بين 23 سبتمبر و27 نوفمبر الماضيين.

وتضامنا مع قطاع غزة يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر 2023 سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.

وفي المقابل، نفذت إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، 4 هجمات جوية على أهداف في اليمن ما أوقع قتلى وجرحى وألحق أضرارا مادية لا سيما بمنشآت بنية تحتية في قطاع الطاقة