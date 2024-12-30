محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويؤكد على تكثيف التواجد الميداني

محافظات
بوابة الفجر

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مكلفًا جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن هناك تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها.  

وفي هذا الصدد؛ رصدت غرفة عمليات المحافظة بعض التجمعات لمياه الأمطار في مناطق مثل:طشارع شهر العسل بمنطقة البيطاش بنطاق حي العجمي، وخورشيد الطريق الزراعي حي شرق، مساكن الشباب بطوسون، وكذا محيط الأكاديمية منطقة طوسون بنطاق حي المنتزه ثان، وشارع بن عقيل بنطاق حي المنتزه أول، وطريق إسكندرية_مطروح الساحلي برج العرب" وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالتعامل الفوري.

وبدورها قامت شركة الصرف الصحي لرئاسة محمود نافع بدفع 180عربة بربوع وشوارع الإسكندرية، منوهة عن بيان هيئة الأرصاد الجوية بصدد توقعات أمس في الإسكندرية، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات تشير إلى تعرض محافظة الإسكندرية، غدًا الثلاثاء  لأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، تقل حدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

وأوضح البيان وجود  نشاط ملحوظ في حركة الرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 متر.

ودعت الجهات المعنية المواطنين وقائدي المركبات إلى توخي الحذر، خصوصًا في المناطق الساحلية، ومتابعة التحديثات المستمرة للحالة الجوية لضمان السلامة.

 

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