الإسكندرية تتأهب لطقس غير مستقر غدًا.. أمطار ورياح قوية تؤثر على الملاحة البحرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بحدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي بمحافظة الإسكندرية غدًا الثلاثاء، الموافق 31 ديسمبر، حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة أمطارًا متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار ستقل تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، مصحوبة برياح نشطة تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت الهيئة أن هذه الرياح ستؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج المتوقع بين 2.5 و3.5 متر، مما يشكل تحديًا كبيرًا للأنشطة البحرية.

استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جاهزيتها للتعامل مع موجة الطقس السيئ، حيث أكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر فرق الطوارئ في جميع المناطق الحيوية بالمحافظة

وأشار "نافع" إلى أنه تم الدفع بمعدات الشفط والمولدات الاحتياطية في النقاط الساخنة لتجنب تراكم المياه في الشوارع والميادين الرئيسية. كما تم التنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.

وتابع "نافع": داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجمعات مياه عبر الخط الساخن الخاص بالشركة (175)، مشددًا على أهمية تجنب السير في المناطق المنخفضة خلال فترات سقوط الأمطار، واتباع الإرشادات لضمان سلامتهم.

وأشارت الشركة إلى أن فرق الصيانة ستظل في حالة تأهب طوال فترة الطقس السيئ لمواجهة أي طارئ، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

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