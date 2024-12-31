أحمد موسى يكشف تفاصيل تدشين حزب الجبهة الوطنية

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، تدشين حزب الجبهة الوطنية، قائلًا: "حدث مهم في الحياة السياسية الحزبية في مصر".

تحقيق توازن داخل البرلمان

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه لا بد من تحقيق التوازن في المقاعد داخل البرلمان دون استحواذ.

وتابع "لازم يبقى عندنا أحزاب معارضة وأصوات تانية، ويتم إتاحة المناخ العام للناس، فالصوت التاني مطلوب والتنافسية مطلوبة".

دخول أحزاب معارضة

وأردف "كل الصحف والمواقع والتلفزيونات يجب أن تتيح الفرصة لاحتضان جميع الأحزاب السياسية الموجودة في مصر للحديث عن رؤيتها خلال الفترة المقبلة"

واستطرد موسى: كل من يريد بناء الوطن لا بد من دعمه ومساعدته، ومهم جدًا نشوف أحزاب معارضة يدخلوا في الحياة السياسية ويشاركون رأيهم على الساحة الإعلامية والسياسية.