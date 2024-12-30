محافظ الدقهلية: لا ندخر جهدا لتحقيق مطالب المواطنين والنواب شركاء في وضع الخطط وايجاد الحلول

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن عدد من الموضوعات وهم، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب والذي ترأس اللجنة اليوم، والنائب مكرم رضوان، والنائبة شيماء نبيه، والنائب محمود العزب، والنائب محمد نجيب خالد، والنائب أسامة عبد العاطى، والنائب خالد الحداد، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب السيد خضر وعدد من النواب.

وفي مستهل الاجتماع، رحب السادة النواب باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مؤكدين أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، وشهد الاجتماع إشادة من أعضاء مجلس النواب بأداء محافظ الدقهلية منذ توليه مسؤولية العمل في المحافظة، مشيرين إلى الجهود الملموسة والتغير الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

هذا وقد تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الموضوعات التي تهم أبناء الدقهلية، والذي تسعى الدولة من خلال الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع السلطة التشريعية لإيجاد حلول عاجلة لها بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشروعات خدمية تلبي احتياجاتهم، مع تقديم ردود وحلول تساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة.

وأكد اللواء "مرزوق" على أهمية استمرار التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية، وأضاف أن نواب الدقهلية هم نبض الشارع والمواطن، كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية، وأوضح أنه بالتنسيق مع السادة النواب يتم دراسة جدوى المشروعات قبل تتفيذها ودراسة المشاكل التي يمكن أن تترتب على بعض المشروعات ووضع الحلول لاحتمالات حدوثها، وأكد على ضرورة التزام الشركات العاملة برد الشئ لأصله فور الانتهاء من الأعمال للحفاظ على الطرق والشوارع التي خصصت لها الدولة الملايين لانشائها، كما أكد على البدء فعليا في تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق وتنفيذ بعض المشروعات الضرورية بنطاق المحافظة،وجاري دراسة بعض الموضوعات للبدء في تنفيذها.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية بين الدولة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والشركات في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في مختلف القطاعات التي تخدم أبناء الدقهلية، ووجه تحية شكر وتقدير لأعضاء مجلس النواب الحضور، ولجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية على دعمهم لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة، وحضر الاجتماع مسئولي الوزارات والهيئات الحكومية ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والشركات ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنيين.