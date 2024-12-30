شبانة: بيراميدز يغري الشناوي بـ 80 مليون جنيه.. واللاعب يرفض

كشف الإعلامي محمد شبانة عن فتح نادي بيراميدز خطوط إتصال مع محمد الشناوي قائد النادي الأهلي وحامي عرينه لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة بيراميدز عرضت على الشناوي الحصول على مليون ونصف مليون دولار في الموسم أي ما يقارب ٨٠ مليون جنيه مصري على ان يكون مدة التعاقد ثلاث سنوات.

وأضاف شبانة أن رد الشناوي جاء حاسما وسريعا بأنه قراره الأول والاخير هو البقاء داخل الأهلي خاصة وإنه قائد الفريق.