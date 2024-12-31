مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تمكن أليكسندر إيساك من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من لويس هول من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيساك برأسية قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

ونجح جولينتون في تسجيل الهدف الثاني لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 19، بعد عرضية من أنتوني جوردون من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جولينتون برأسية، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري أونانا.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 30 بداع التسلل على أليكسندر إيساك قبل تسجيله للهدف.

ومنع القائم الأيمن للمرمى الهدف الثالث لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 32، بعد تسديدة قوية من ساندرو تونالي من داخل منطقة الجزاء.

وكاد كاسيميرو أن يسجل هدف تقليص الفارق لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 1+45، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

ورفض القائم الأيمن للمرمى أن يعلن عن الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 60، بعد رأسية من هاري ماجواير من داخل منطقة الجزاء.

ترتيب فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة تسع مواجهات، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مثلهم.