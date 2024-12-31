التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أستون فيلا وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
أستون فيلا
أستون فيلا

 

انتهت منذ لحظات المواجهة التي جمعت بين أستون فيلا وبرايتون، في إطار منافسات البريميرليج، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة أستون فيلا وبرايتون في البريميرليج

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة مواجهة أستون فيلا وبرايتون، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب فيلا بارك، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح برايتون أولى أهداف اللقاء، عن طريق جناحه الإيفواري سيمون أدينجرا في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من جواز بيدرو.

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ثم عادل المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز النتيجة لصالح أستون فيلا في الدقيقة 36، من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز الإنجليزي المتألق مورجان روجرز الهدف الثاني لصالح الفيلانس، في الدقيقة 47، بعد صناعة متقنة من مواطنه اولي واتكينز.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 82، سجل الظهير الغاني المميز طارق لاميتي هدف التعادل لصالح برايتون، بعد تمريرة مميزة من البرازيلي جواو بيدرو.

وبتلك النتيجة، يحتل أستون فيلا المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز العاشر، برصيد 27 نقطة.

أستون فيلا وبرايتون الدوري الإنجليزي الممتاز سيمون أدينجرا
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