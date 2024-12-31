بعد 3 ساعات.. الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات العثور على جثة شاب في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية في بني سويف في كشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر داخل زراعات البنجر بقرية الدير التابعة لمركز إهناسيا، وذلك خلال 3 ساعات فقط من البلاغ.

وتبين أن الوفاة نتجت عن صعق كهربائي تعرض له المتوفى أثناء محاولته وآخرين سرقة كابلات كهرباء في المنطقة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى "أحمد ع. ج"، 32 عامًا، يعمل عاملًا، في زراعات البنجر. وعلى الفور، وجه اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة.

انتقل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية، وأقوال الشهود، أن المتوفى كان متغيبًا عن منزله منذ ثلاثة أيام. وأظهرت المعاينة الميدانية وجود أدوات تستخدم في قطع الكابلات بالقرب من الجثة. وتبين أن الضحية تعرض لصعق كهربائي أثناء محاولته مع آخرين سرقة كابلات الكهرباء.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط اثنين من المشتبه بهم الذين كانوا برفقة المتوفى أثناء الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وأثبت تقرير الطب الشرعي تطابق التحريات مع سبب الوفاة نتيجة الصعق الكهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب التصريح بدفن الجثة بعد انتهاء التحقيقات.