نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خسر نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

افتتح أليكسندر إيساك أول أهداف اللقاء لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من لويس هول من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيساك برأسية قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

وأضاف جولينتون الهدف الثاني لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 19، بعد عرضية من أنتوني جوردون من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جولينتون برأسية، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري أونانا.

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