جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

جلسة في الأهلي بين الخطيب وكولر لحسم ملف الصفقات

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الجلسة ستشهد عرض عدد من اللاعبين على المدير الفني الذي اخبر المسؤولين في النادي الأهلي باحتياجاته والمراكز التي تحتاج الدعم خلال شهر يناير".

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وأضاف:" تم إعداد ملف خاص باللاعبين الأجانب وملف اخر خاص باللاعبين المحليين لعرضه على المدير الفني".

واختتم: "خلال الجلسة سيتم حسم موقف كولر من لاعبي الفريق الذي وصل لهم عروض للخروج سواء على سبيل الإعارة أو البيع".

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جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

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