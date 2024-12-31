تفاصيل اتفاق الأهلي مع رضا سليم بعد إصابته

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل اتفاق إدارة النادي الأهلي، مع المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة.

اتفاق بين الأهلي ورضا سليم

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" هناك اتفاق مع رضا سليم، على رفع اسمه من القائمة في حالة تأكد غيابه عن الملابع من 4-6 شهور، مغ حصوله على كافة مستحقاته المالية.

وتابع:" الأهلي ينتظر قرار الدكتور أحمد جاب الله، مع الخبير النمساوي لمعرفة طريقة العمية الجراحية التي سيخضع لها اللاعب ومدة غيابه".

وأتم:" اتعجب من استبعاد كهربا، من قائمة الأهلي في مباراة إنبي، ويجب استمرار اللاعب في الفريق وعدم رحيله في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تلقى عرض من السويحلي الليبي".