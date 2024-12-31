2 مقابل 1.. الزمالك يعرض على المصري صفقة تبادلية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يسعي لإبرام صفقة تبادلية، مع المصري البورسعيدي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الزمالك يريد دغموم

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" الزمالك يسعي لضم عبدالرحيم دغموم لاعب المصري، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وتابع شبانة:" الزمالك عرض على المصري ضم اللاعب مقابل الثنائي سيف جعفر ومهاب ياسر، بجانب مقابل مادي، واعتقد أن علي ماهر لن يوافق".

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وأكمل:" إدارة الزمالك، طلبت من جروس، من اللاعب فرصة حتى نهاية الموسم الجاري، لتحديد مصيره".

وأردف:" إدارة الزمالك ترفض ضم محمود علاء، بسبب مستواه وسنه، وفي حالة عودته سيكون مجانًا في يناير".

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