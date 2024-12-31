مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة المحلية والعربية عن مواعيد مباريات البطولات العربية تحديدا مباريات كأس الخليج العربي بالإضافة إلى بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي. 

تنقل بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 على عدد من القنوات العربية، أبرزها قنوات الكأس القطرية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية بينما تنقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية. 

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ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات:

* الدوري المصري

- سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر 

* مباريات كأس خليجي 26
- عمان والسعودية الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر 

- الكويت والبحرين الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

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