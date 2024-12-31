خبير تحكيمي: ضربة جزاء إنبي أمام الأهلي صحيحة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن ركلة جزاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في مباراة الأهلي، ببطولة الدوري المصري، صحيحة بنسبة 100%.

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" محمود بسيوني حكم مميز، ويقدم مباريات جيده منذ موسمين، وسيكون في القائمة الدولية يوم الأربعاء القادم، وسيتسلم الشارة الدولية مكان إبراهيم نور الدين".

وتابع:" بيريرا، كان يستبعد محمود بسيوني، من المباريات أثناء تواجده، وأكدت له أنه حكم جيد ويجب أن يحصل على فرصة".

وأضاف:" طاقم المباراة قدم مباراة رائعه ولم يكن هناك أي أخطاء، وأخد القرار الأصعب في المباراة في الملعب (ركلة الجزاء)، واللعبة كانت صعبة، وهو قرار صحيح".

وأردف:" لاعبي الأهلي طالبوا بركلة جزاء، والإعادة أظهرت أن الكرة لم تلمس يد اللاعب والقرار صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء".

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وأكمل:" الأندية الكبيرة تستعين بمستشارين تحكيميين من أجل معرفة اللاعبين اللوائح، وإنبي يمتلك قطاع ناشئين مميز ويعد الأفضل في مصر".

وأتم:" أمنح طاقم التحكيم في مباراة الأهلي وإنبي 9.5 من 10، لأن المباراة كانت صعبة، وأرضية الملعب صعبه والحكم يتأثر بأرضية الملعب مثل اللاعبين".

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