موعد مباراة السعودية وعمان في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة صعبة أمام عمان، في إطار منافسات مسابقة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والمقامة حاليًا بدولة الكويت.

السعودية تواجه عمان في كأس خليجي 26

ويستضيف ملعب جابر المبارك، المواجهة النارية بين السعودية وعمان، ضمن فعاليات نصف نهائي بطولة خليجي 26، تحت صافرة الحكم الدولي التركي خليل أوموت.

وتأهل الأخضر إلى دور نصف نهائي كأس خليجي 26، بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب البحرين والذي تصدر المجموعة بنفس عدد النقاط.

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في المقابل، صعد العنابي إلى دور نصف نهائي كأس الخليج العربي، بعد إعتلاء قمة المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة منتخب الكويت والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

موعد مواجهة السعودية وعمان في كأس خليجي 26

من المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة السعودية وعمان في كأس خليجي 26

يمكنكم مشاهدة المواجهة القوية بين السعودية وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26"، على القنوات التالية:

-قناة دبي الرياضية
-قناة العراقية الرياضية
-قناة الكويت الرياضية
-قناة البحرين الرياضية
-قناة الكاس 1 القطرية
-قناة أبو ظبي الرياضية 1
-قناة عمان الرياضية
-قناة SSC NEWS HD

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