ياسر ريان: بقاء كولر فى الأهلي مرهون بالنتائج وعلي معلول "كوالتي" مختلف عن عطية الله

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ليس لديه جديد يقدمه للفريق.

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" علي معلول كواليتي مختلف ولا يقارن بيحيى عطية الله فى الأهلي".

وأكمل:" تغييرات كولر فى الأهلي أصبحت تقليدية ولا يوجد بها ابتكار وإعلام وسوشيال ميديا الأهلي يدعم كولر رغم الأخطاء".

واستطرد:" كولر يتحمل تعادل الأهلي أمام إنبي وتعجل فى الدفع بسمير محمد فى مباراة الأهلي وإنبي".

وأضاف:" كولر عليه قراءة المنافسين جيدًا ويلعب بطريقتهم وتشكيل كولر فى مباراة الأهلي وإنبي كان غريبًا".

txt

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

txt

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

وأردف:" طريقة كولر فى إدارة المباريات مؤخرًا تثبت أنه يريد الرحيل عن الأهلي، والفريق من بداية الموسم غير موفق".

وتابع:" مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد في الجزائر ستكون صعبة".

واختتم ياسر ريان:" بقاء كولر فى الأهلي مرهون بالنتائج، والأهلي مطالب بتدعيم صفوفه فى يناير".

الأهلي الأهلي أمام إنبي الإعلامي خالد الغندور المدير الفني للنادي الأهلي بين تشكيل كولر ستاد المحور ستاد في الجزائر قات قدم عطيه الله ميركاتو يناير ميديا الأهلي يناير الجز الدف

مواد متعلقة

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

‏أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة

تعرف على موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

محافظ الفيوم: مساعدات مالية ومعاشات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

"التعامل الآمن مع الإنترنت " ورشة عمل بين التربية والتعليم واليونيسيف بالدقهلية

موعد مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بالدوري والقنوات الناقلة