ياسر ريان: بقاء كولر فى الأهلي مرهون بالنتائج وعلي معلول "كوالتي" مختلف عن عطية الله

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ليس لديه جديد يقدمه للفريق.

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" علي معلول كواليتي مختلف ولا يقارن بيحيى عطية الله فى الأهلي".

وأكمل:" تغييرات كولر فى الأهلي أصبحت تقليدية ولا يوجد بها ابتكار وإعلام وسوشيال ميديا الأهلي يدعم كولر رغم الأخطاء".

واستطرد:" كولر يتحمل تعادل الأهلي أمام إنبي وتعجل فى الدفع بسمير محمد فى مباراة الأهلي وإنبي".

وأضاف:" كولر عليه قراءة المنافسين جيدًا ويلعب بطريقتهم وتشكيل كولر فى مباراة الأهلي وإنبي كان غريبًا".

وأردف:" طريقة كولر فى إدارة المباريات مؤخرًا تثبت أنه يريد الرحيل عن الأهلي، والفريق من بداية الموسم غير موفق".

وتابع:" مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد في الجزائر ستكون صعبة".

واختتم ياسر ريان:" بقاء كولر فى الأهلي مرهون بالنتائج، والأهلي مطالب بتدعيم صفوفه فى يناير".