أحمد بلال: كولر أخطئ برحيل ديانج.. والأهلي يعاني من مشكلة هجومية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كان يعاني من أزمة في خط الهجوم، أمام إنبي.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" فكرة التعاقد مع مدرب منتخب لمدة 4 سنوات صعبة، ولا يوجد في مصر مقاييس للاختيارات".

وتابع:" كولر يحتاج تجديد الثقة من مجلس الإدارة بجانب منحه كافة الصلحيات، وحمايته من السوشيال ميديا، والجمهور رد فعل ولكنه لن يدير أو يختار الصفقات".

وأضاف:" الأهلي يعاني من مشكلة في الأداء الهجومي، وليس الدفاعي، وأكرم توفيق ويحيى عطية الله، يقدمان أدوار دفاعية فقط، ولا يوجد لهما مهام هجومية".

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وأكمل:" كولر محتاج أن يغير من عقليته، والتشكيل أمام إنبي كان خاطئ، وكيف يبدأ اللقاء أمام فريق يدافع بمروان عطية وأحمد نبيل كوكا، والأهلي كان يحتاج للكثافة الهجومية في مباراة الأمس".

وأتم:" كولر أخطئ برحيل المالي أليو ديانج، وضم عمر الساعي، خاصة وأنه استغنى عن أفض لاعب وسط في إفريقيا، والساعي لا يشارك حاليًا".

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