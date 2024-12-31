نجم الكرة المصرية: حسين الشحات مستواه متراجع.. والأهلي متأثر بغياب معلول وهاني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متأثر بغياب الثنائي محمد هاني، والتونسي علي معلول.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" كولر يحتاج صفقات جديدة، والفريق لا يضم لاعبين مميزين في الوقت الحالي، وسمير محمد مهاجم مميز ويحتاج الحصول على فرصة بدلا من ضم لاعبين بمقابل مادي كبير".

txt

نجم الزمالك يتلقى عرضين من الإمارات وليبيا

txt

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

وتابع:" حسين الشحات مستواه متراجع منذ فترة، وإمام عاشور، تواجد في وسط الملعب أفضل من مركز الجناح، والأهلي متأثر بغياب علي معلول ومحمد هاني".

وأضاف:" أمام عاشور ووسام أبوعلي ومحمد مجدي أفشة، كانوا بيلعبوا كرة خماسي أمام إنبي، والجبهات كانت غير موجودة".

الأهلي التونسي علي معلول الإمارات الزمالك الكرة المصرية

مواد متعلقة

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

تعليق كولر على تعادل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

‏أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة

تعرف على موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

محافظ الفيوم: مساعدات مالية ومعاشات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

"التعامل الآمن مع الإنترنت " ورشة عمل بين التربية والتعليم واليونيسيف بالدقهلية

موعد مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بالدوري والقنوات الناقلة