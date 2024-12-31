مدرب إنبي: شكلنا خطورة كبرى ضد الأهلي.. ولا اتفق مع كولر في تصريحه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي، عن تعادل فريقه الاثنين 30 ديسمبر، ضد الأهلي في مسابقة دوري نايل.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "حزنت بعد ضياع ركلة الجزاء، ولكن بشكل عام راض عن المباراة والنتيجة وأداء اللاعبين".

وتابع: "نجحنا في إيقاف خطورة الأهلي، وغير متفق مع تصريح كولر عن إنزعاجه من دفاعنا طوال اللقاء".

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وزاد: "من الطبيعي أن أدافع طوال المباراة لأنني أواجه فريق مثل الأهلي بكل نجومه هذه، وبالرغم من ذلك كان هناك فرص خطيرة جدا لنا".

وأكمل: "اللاعب رقم 1 في تسديد ركلات الجزاء ويليه كالوشا، ولكن توقيت الركلة تسبب في حالة توتر له نوعا ما".

وأتم: "أيمن الشريعي قرر صرف مكافأة لكالوشا من أجل تهدأته ورفع الضغط من عليه، ولأنه كان نجم المباراة وحالته النفسية صعبة جدا".

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