مصرع طفل 9 سنوات ببئر صرف صحي بمركز جهينة بسوهاج

لقى طفل مصرعه في العقد الأول من العمر يبلغ 9 سنوات، ادعاء غرق، نتيجة لهوة أمام المنزل سقط ببئر صرف صحى، مما أدى إلى وفاته.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينه يفيد بورود بلاغ من الوحدة الصحية بوصول الطفل "ياسين. س.ث" 9 سنوات إلى الوحدة الصحية " جثة هامدة " [ إدعاء غرق ] ومقيم بمركز جهينة.

أفاد والده المدعو "سالم. ث.ا" 38 سنه حاصل علي دبلوم، ويقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله أمام المنزل سقط ببئر صرف صحي مما أدي لغرقة ووفاته ونفي الشبهه الجنائيه ، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.