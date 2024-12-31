مصرع صيدلى وإصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سياره بطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى بمركز جرجا، حادث سير انقلاب سيارة ملاكى قيادة المدعو "احمد" 43 سنه صيدلى ومقيم قنا، أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القياده بيده، مما أدى لانقلاب السيارة بجانب الطريق.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير دائره المركز بالطريقة الصحراوى الغربى، وبالانتقال والفحص تبين، أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو" أحمد. ع. ح" 43 سنه صيدلي ومقيم قنا أختلت عجلة القياده بيده مما أدي لإنقلاب السيارة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كلًا من:-

قائد السيارة المدعو "احمد" 43 سنه صيدلى،والدة زوجته "نعمه. ن. ا" 62 سنه ربة منزل ومقيمه بذات الناحية.

وإصابة كلًا من:-

زوجة قائد السيارة المدعوة" أسماء. س. ع" 40 سنه ربة منزل " كدمات متفرقة بالجسم، والدها المدعو "سليم. ع. ي" 72 سنة بالمعاش اشتباه ما بعد الإرتجاج،نجل قائد السيارة المدعو "ياسين" 14 سنه طالب كدمات وسحجات تفرقة بالجسم " ومقيمين بذات الناحية [ مستقلي السيارة ]، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.