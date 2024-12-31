مصرع صيدلى وإصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سياره بطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

شهد الطريق الصحراوى الغربى بمركز جرجا، حادث سير انقلاب سيارة ملاكى قيادة المدعو "احمد" 43 سنه صيدلى ومقيم قنا، أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القياده بيده، مما أدى لانقلاب السيارة بجانب الطريق.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير دائره المركز بالطريقة الصحراوى الغربى، وبالانتقال والفحص تبين، أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو"  أحمد. ع. ح"  43 سنه صيدلي ومقيم قنا أختلت عجلة القياده بيده مما أدي لإنقلاب السيارة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كلًا من:- 
قائد السيارة المدعو "احمد" 43 سنه صيدلى،والدة زوجته "نعمه. ن. ا"  62 سنه ربة منزل  ومقيمه بذات الناحية.

وإصابة كلًا من:- 
زوجة قائد السيارة المدعوة" أسماء. س. ع" 40 سنه ربة منزل " كدمات متفرقة بالجسم، والدها المدعو "سليم. ع. ي"   72 سنة بالمعاش اشتباه ما بعد الإرتجاج،نجل قائد السيارة المدعو "ياسين" 14 سنه طالب  كدمات وسحجات تفرقة بالجسم " ومقيمين بذات الناحية [ مستقلي السيارة ]، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مصرع وفاة مركز جرجا الطريق الصحراوي الغربي مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يفتتح ميدان العروبة بعد التطوير والتجديد

بسبب البرد..أصابة عامل بحروق بالجسم سبب موقد بلدى فى منزل بسوهاج

أصابة طالب برش خرطوش سبب خلافات مالية شمال سوهاج

مصرع صيدلانية أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد سوهاج

وكيل تعليم سوهاج: يوجه بتفعيل الوحده المنتجه بالمدارس لتقديم خدمات أفضل للطلاب

محافظ سوهاج: يتفقد فعاليات القافلة الطبية لدعم ذوي الإعاقة بالتعاون مع "مصر الخير"

تشغيل 3 خطوط سرفيس داخلية بحي الكوثر لخدمة المواطنين بسوهاج

افتتاح وحدتي القسطرة وعناية الأمراض العصبيه بمستشفى سوهاج الجامعي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

‏أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة

تعرف على موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

موعد مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بالدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

محافظ الفيوم: مساعدات مالية ومعاشات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

"التعامل الآمن مع الإنترنت " ورشة عمل بين التربية والتعليم واليونيسيف بالدقهلية