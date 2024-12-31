العنايه الإلهية تنقذ أربعيني من الموت بعد سقوطه من قطار

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أرشيفية
أرشيفية

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج إصابة المدعو «القباري» البالغ من العمر 42 عامًا، الحاصل على دبلوم، والمقيم بدائرة أسيوط، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم نتيجة سقوطه من باب القطار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما، يفيد بورود محضر من شرطة النقل والمواصلات، يتضمن إشارة هاتفية من سائق القطار بوجود شخص ملقى على خط السكة الحديد بدائرة مركز طما. وتبين أن المصاب يُدعى «القباري. ب. م»، ويبلغ من العمر 42 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم بدائرة أسيوط، وقد أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي.

وأفاد المصاب بأنه استقل قطار [سوهاج / بورسعيد] من محطة سكة حديد طما بدائرة المركز، والتي كان من المقرر وقوفه بها. وأوضح أنه أثناء تحرك القطار، انزلقت قدمه أثناء وقوفه على باب إحدى العربات، مما أدى إلى سقوطه أرضًا وحدوث إصابته. كما أكد أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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