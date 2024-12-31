بسبب إصلاح.. ثلاجة حريق بمحل صيانة أجهزة كهربائية بقسم ثان سوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل محل صيانة أجهزة كهربائية بقسم ثانٍ سوهاج، نتيجة ماس كهربائي أثناء إصلاح ثلاجة داخل المحل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق محدود داخل محل صيانة أجهزة كهربائية بالطابق الأرضي في عقار مملوك للمدعو «سليمان. ج. ع»، البالغ من العمر 34 عامًا، مالك المحل والمقيم بقسم أول سوهاج.

على الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات. وأسفر الحريق عن احتراق ثلاجة داخل المحل.

وأفاد مالك المحل بما سبق، موضحًا أن الحريق نجم عن ماس كهربائي أثناء إصلاحه للثلاجة. وأكد أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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